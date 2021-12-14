Tesla решила принимать криптовалюту Dogecoin для ряда товаров
Автопроизводитель Tesla будет принимать для оплаты отдельных товаров криптовалюту Dogecoin, созданную в 2013 году как шутку.
Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в Twitter, Bloomberg.
По его словам, рассчитаться можно будет за отдельные брендированные товары. К примеру, за пряжку для ремня за 150 долларов.
Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes
— Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021
Сразу после заявления Маска котировки криптовалюты выросли на 33% до 20 центов.
Цифровая валюта Dogecoin была запущена в 2013 году в качестве шутки, однако за последний год она стремительно выросла и вошла в пятерку самых популярных криптовалют мира.
На рост повлияли и высказывания Маска и заявления его компаний о возможности расчета в Dogecoin.
Напоминаем:
Ранее компания SpaceX Илона Маска позволила рассчитаться канадской Geometric Energy Corp. за запуск своего спутника криптовалютой Dogecoin, созданной в 2013 году как шутка.
Экономическая правда
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