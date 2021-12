Tesla решила принимать криптовалюту Dogecoin для ряда товаров

Автопроизводитель Tesla будет принимать для оплаты отдельных товаров криптовалюту Dogecoin, созданную в 2013 году как шутку.

Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в Twitter, Bloomberg.

По его словам, рассчитаться можно будет за отдельные брендированные товары. К примеру, за пряжку для ремня за 150 долларов.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes