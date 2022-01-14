Герус рассказал о планах власти увеличить штраф за несоблюдение гарантированных запасов угля

Андрей Герус Источник: youtube

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что власть будет работать над увеличением штрафа за несоблюдение гарантированных запасов угля.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

На вопрос, виновно ли государство в дефиците угля, Герус ответил:

"Если и есть вина государства, то это чрезмерное стимулирование "зеленым" тарифом возобновляемой генерации, в частности солнечной. Это привело к профицитам, которые продлятся с апреля по сентябрь. Нужно было эту проблему решать.

Еще одно – дисциплина и ответственность за нарушение. Максимальный штраф за несоблюдение гарантированных запасов угля – 1,7 млн грн. Этого мало".

Ранее Нацкомиссия по энергетике наложила на "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова максимальный штраф 1,7 млн ​​грн, в том числе из-за того, что на входящих в подразделение Луганской и Кураховской ТЭС в течение отдельных месяцев не было обеспечено накопление гарантированных запасов угля.

По словам нардепа, власти будут работать над увеличением тарифа.

"Да, будем над этим работать. На этот счет есть решение СНБО, потому что нельзя так безответственно относиться к своим обязательствам", - добавил он.

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Экономическая правда