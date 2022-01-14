Цены на газ в Европе снова поднимались выше 1100 долларов за тысячу кубов

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На открытии торгов цены на газ в Европе выросли на 11% и превышали отметку в 1100 долларов за тысячу кубов.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, на хабе TTF в 10:00 по Киеву стоимость тысячи кубов со снабжением в феврале составила 1 143 долл.

По состоянию на 11:50 цена опустилась до 1074 долл.

А по состоянию на 13:10 – 1 088 долл за тысячу кубов.

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По данным отраслевой ассоциации Gas Infrastructure Europe, европейские запасы газа упали ниже ключевой отметки 50% - до 49,33%.

Как пишет Bloomberg, цены на электроэнергию в Европе также растут - из-за неудач французского ядерного гиганта.

"Цены на электроэнергию во Франции и Германии подскочили после того, как Electricite de France SA пересмотрела прогноз производства для своего ядерного флота, который жизненно необходим для сохранения света в Европе", - пишет агентство.

Сообщается, что крупнейший в мире производитель ядерной энергии снизил свою отметку примерно на 8% после обнаружения дефектов на некоторых реакторах.

"Это еще один удар по Европе, которая уже сталкивается с историческим энергетическим кризисом, когда запасы природного газа в это время года являются самыми низкими за более чем десятилетие", - отмечает Bloomberg.

Немецкий февральский контракт вырос на 22% до 235,50 евро (270,07 долларов) за мегаватт-час, тогда как контракт на следующий квартал вырос на 23% до 183 евро на European Energy Exchange AG.

А французский контракт на поставку с апреля по июнь вырос на 24% до 191 евро.

Напоминаем:

11 января цена на природный газ на нидерландском хабе TTF опустилась до 973 долларов за тысячу кубов.

Ветер, усилившийся в последние дни в Европе, повысил выработку ветряного поколения и за последние два дня обвалил цены на газ на треть от исторического максимума 21 декабря.

Тогда цены на газ пересекли отметку в 2200 долларов за тысячу кубов на фоне похолодания в Европе и сокращение прокачки газа российским Газпромом.

Экономическая правда