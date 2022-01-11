Газ в Европе опустился ниже тысячи долларов за тысячу кубов

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Цена на природный газ на нидерландском хабе TTF опустилась до 973 долларов за тысячу кубов.

Об этом известно из данных биржи ICE Futures.

На 15:35 по Киеву цена газа составила 81,5 евро за МВт-час или 973,68 доллара за тысячу кубометров. За последние 24 часа котировки упали на 3,6%.

На торгах 11 января цена опускалась до минимума в 78 евро за МВт-час (931,86 доллара за тысячу кубов).

На прошлой неделе цены на газ подскочили около 1190 долларов за тысячу кубов. Причиной стало направление движения газа по газопроводу Ямар-Европа, который с 21 декабря работает в реверсном режиме (от Германии до Польши) и не поставляет ресурс в Европу. Этим газопроводом, в частности, пользуется РФ для транспортировки газа.

Напоминаем:

Ветер, усилившийся в последние дни в Европе, повысил выработку ветряного поколения и за последние два дня обвалил цены на газ на треть от исторического максимума 21 декабря.

Тогда цены на газ пересекли отметку в 2200 долларов за тысячу кубов на фоне похолодания в Европе и сокращение прокачки газа российским Газпромом.

Экономическая правда