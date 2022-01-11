Газ в Европе опустился ниже тысячи долларов за тысячу кубов
Цена на природный газ на нидерландском хабе TTF опустилась до 973 долларов за тысячу кубов.
Об этом известно из данных биржи ICE Futures.
На 15:35 по Киеву цена газа составила 81,5 евро за МВт-час или 973,68 доллара за тысячу кубометров. За последние 24 часа котировки упали на 3,6%.
На торгах 11 января цена опускалась до минимума в 78 евро за МВт-час (931,86 доллара за тысячу кубов).
На прошлой неделе цены на газ подскочили около 1190 долларов за тысячу кубов. Причиной стало направление движения газа по газопроводу Ямар-Европа, который с 21 декабря работает в реверсном режиме (от Германии до Польши) и не поставляет ресурс в Европу. Этим газопроводом, в частности, пользуется РФ для транспортировки газа.
Напоминаем:
Ветер, усилившийся в последние дни в Европе, повысил выработку ветряного поколения и за последние два дня обвалил цены на газ на треть от исторического максимума 21 декабря.
Тогда цены на газ пересекли отметку в 2200 долларов за тысячу кубов на фоне похолодания в Европе и сокращение прокачки газа российским Газпромом.
Экономическая правда
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