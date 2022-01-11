Внимание инвесторов к стейблкоинам растет из-за нестабильных криптовалют: что это

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В результате нестабильности стоимости криптовалют участники рынка активнее инвестируют в стейблкоины, преимущественно обеспеченные долларом США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, с ноября 2021 года инвесторы стремительно начали избавляться от своих криптоактивов. Это явилось следствием уменьшения их стоимости – в частности, самой популярной криптовалюты Bitcoin. Ее стоимость 10 января опустилась ниже 40 тысяч долларов после рекорда почти в 70 тысяч долларов в ноябре.

Похожий тренд наблюдается и у второй крупнейшей криптовалюты Ether, которая также устанавливала ценовые рекорды в ноябре. Относительно рекордов ноября, рыночная стоимость таких криптовалют как Binance Coin, Solana, Cardano and Polkadot упала на 36% или больше.

Но падение рынка криптовалют в стоимости способствовало более активному росту рынка стейблкоинов.

Стейблкоин – цифровая валюта, обеспеченная "реальным" активом, которым преимущественно выступает доллар США. Таким образом, она сочетает скорость и конфиденциальность фиатных (необеспеченных) валют и стабильность резервной валюты.

Например, Tether (USDT) достиг рыночной стоимости 78.5 млрд долларов, всего на 3 млрд долларов выше Ether – второй крупнейшей криптовалюты мира после Bitcoin.

Недалеко расположился USD Coin (USDC), обогнавший по стоимости Solana и занявший пятое место с рынком в 44 млрд долларов.

Среди причин такого интереса к стейблкоинам есть то, что они предоставляют инвесторам возможность получать высокую доходность, объясняет Хейден Хьюз, исполнительный директор платформы социальных медиа для трейдеров криптовалют Alpha Impact.

По его словам, участники рынка занимают стейблкоины и используют их как рычаг для спекуляции на других активах. Таким образом они могут зарабатывать от 10% до 19% по займам, которые полностью обеспечены. Для многих участников это более привлекательно в периоды нестабильности рынка, чем покупка необеспеченной криптовалюты.

Экономическая правда