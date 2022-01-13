Переговоры США-РФ: украинские евробонды резко упали из-за геополитических рисков

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На фоне переговоров РФ с США и НАТО, завершившихся для страны-агрессора безуспешно, доходность украинских евробондов стремительно выросла – инвесторы боятся полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом известно из данных котировок.

Так, доходность евробондов, эмитированных в долларе со сроком погашения в сентябре 2022 года, выросла до 14,65% (продажа) и 13,45% (покупка). Для сравнения, на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма, ставки по гривневым девятимесячным бумагам составляли 11,49%.

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Это иллюстрирует неуверенность западных владельцев украинских евробондов в возможности выплат по ним в будущем. Инвесторы продают свои бумаги, в результате чего их цена на торгах падает, а доходность соответственно растет.

Такая тенденция наблюдается по всем бумагами, больше всего упали евробонды с погашением 15 марта 2033 года. В то же время по бондам, эмитированным в евро, доходность колеблется на уровне около 9%.

В случае если высокая доходность украинских евробондов на рынке сохранится на таком уровне, Министерству финансов будет сложнее привлекать внешние заимствования, а именно – дороже.

В то же время, на фоне результатов переговоров падают и российские биржевые индексы. РДС и индекс Мосбиржи – два основные индексы Московской биржи. 13 января они оба упали на 5,9% и 4% соответственно.

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Экономическая правда