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Новий рік – вищі ставки: Мінфін продав держоблігацій на 4 мільярди

Вівторок, 11 січня 2022, 17:47
 
фото нбу

На першому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики уряд залучив до бюджету 3,9 млрд грн, при цьому підняв ставки за майже всіма паперами.

Про це відомо з даних Міністерства фінансів.

Усього на аукціон було виставлено 6 випусків цінних паперів, усі – гривневі. 

Термін обігу та ставки за облігаціями були такими:

  • 3 місяці за ставкою 10,95% (+45 б.п.);
  • 1 рік за ставкою 11,9% (+0 б.п.);
  • 1,5 року за ставкою 11,9% (+2 б.п.);
  • 2 роки за ставкою 12,94% (+4 б.п.);
  • 3 роки за ставкою 12,95% (+5 б.п.);
  • 4 роки за ставкою 13,09% (+84 б.п.).

Найбільший попит зосередився на паперах обігом у 2 роки, від продажу яких залучено понад 2 млрд грн.

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Нагадуємо:

На останніх торгах у 2021 році, 28 грудня, Мінфін продав ОВДП на суму 15 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-грудень 2021 року становили 602,8 мільярда гривень або 86,2% від запланованих на цей період.

Економічна правда

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