Новий рік – вищі ставки: Мінфін продав держоблігацій на 4 мільярди
На першому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики уряд залучив до бюджету 3,9 млрд грн, при цьому підняв ставки за майже всіма паперами.
Про це відомо з даних Міністерства фінансів.
Усього на аукціон було виставлено 6 випусків цінних паперів, усі – гривневі.
Термін обігу та ставки за облігаціями були такими:
- 3 місяці за ставкою 10,95% (+45 б.п.);
- 1 рік за ставкою 11,9% (+0 б.п.);
- 1,5 року за ставкою 11,9% (+2 б.п.);
- 2 роки за ставкою 12,94% (+4 б.п.);
- 3 роки за ставкою 12,95% (+5 б.п.);
- 4 роки за ставкою 13,09% (+84 б.п.).
Найбільший попит зосередився на паперах обігом у 2 роки, від продажу яких залучено понад 2 млрд грн.
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Нагадуємо:
На останніх торгах у 2021 році, 28 грудня, Мінфін продав ОВДП на суму 15 млрд грн.
Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-грудень 2021 року становили 602,8 мільярда гривень або 86,2% від запланованих на цей період.
Економічна правда
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