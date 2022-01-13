Пол года земельных торгов: объем рынка пересек 5 миллиардов

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Объем рынка земли, заработавший с 1 июля 2021 года, составил 5,3 млрд грн за первые 6 месяцев – столько землевладельцы получили от продажи своих участков.

Об этом сообщает Киевская школа экономики.

В декабре произошла активизация на рынке: как по количеству сделок, так и по площади земли в обращении объем рынка вырос около 30%. Впервые ежедневное количество сделок превысило тысячу – такие показатели наблюдались 5 раз в течение декабря.

По словам эксперта КШЭ Романа Нейтера, абсолютный рекорд на рынке был зафиксирован 23 декабря – почти 1200 транзакций и более 3 тысяч гектаров проданных земель. Он также отметил, что структура сделок от месяца к месяцу стабилизировалась.

Так, преимущественно сделки касаются купли-продажи земли личного крестьянского хозяйства (32,6 тысячи соглашений). По совокупной площади две трети проданной земли составляет товарная сельскохозяйственная (102, 4 тысячи га), еще треть – земля ОСГ.

По типу угодий больше всего продавали пашня (86,2%). Доля сенокосов и пастбищ составляет 10,6%, а другие типы и смеси разных типов угодий занимали 3,2% от площади земли в обращении.

Средневзвешенная цена, по данным регистраций, колеблется на уровне около 40 тыс. грн за гектар. Она варьируется в зависимости от типа земельного участка и его расположения.

В среднем за первое полугодие рынка земли в Украине заключалось около 470 сделок в день, а совокупная площадь заключенных сделок составляет более 150 тысяч гектаров.

Отмечается, что 155 тыс. гектаров – это 0,375% площади сельхозземель в Украине.

В странах, где рынок стабильно развивается, в обращении находится около 1-1,5% земли ежегодно. Если темп роста рынка земли продолжится, мы сможем выйти на этот целевой показатель уже в следующем году", – добавил эксперт.

Наиболее активна была Харьковская область, где продано 1% от общей площади с/х земли в обращении, далее Херсонская область - 0,7%. В "аутсайдерах" – Ровенская, Львовская и Ивано-Франковская области, где продано всего 0,1% земли.

Больше о рынке земли, ценах, сделках и лайфхаках читайте в рубрике ЭП "Земельный гид".

Напоминаем:

Количество транзакций на рынке земли в ноябре выросло на 37%, а совокупный объем проданных земельных участков – на 43%.

Экономическая правда