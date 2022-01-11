Tesla подписала в США первый контракт по поставкам экологического никеля
Tesla Inc подписала свое первое соглашение о поставках никеля в США, выбрав проект компании Talon Metals Corp.
Об этом сообщает Reuters.
По контракту, Tesla в течение 6 лет должна получить 75 тыс тонн никелевого концентрата, кобальта и железной руды.
Кроме того, Talon Metals предложила использовать новую технологию для уменьшения вредных выбросов при добыче.
Отмечается, что этот никель нужен автопроизводителю для аккумуляторных заводов в Техасе и Неваде.
"Ожидается, что спрос на никель вырастет в течение следующего десятилетия, поскольку электромобили станут популярнее. Никель способствует накоплению энергии в катоде батареи, что, в свою очередь, расширяет диапазон электромобилей", - пишет агентство.
Издание напоминает, что CEO Tesla Илон Маск в 2020 году призвал горнодобывающую промышленность производить больше никеля "экологически чувствительным способом".
"Индонезия является крупнейшим в мире производителем никеля, но местные шахтеры обычно используют энергоемкие технологии для добычи металла и используют противоречивые методы утилизации отходов", - добавляет Reuters.
В прошлом году Tesla подписала два контракта с компанией BHP на поставку никеля из Австралии и Новой Каледонии.
Экономическая правда
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