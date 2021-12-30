Кабмин принял Нацплан действий по энергоэффективности до 2030 года: что он предусматривает

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Кабинет министров на заседании 29 декабря принял Национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Принятие этого документа является очередным шагом по внедрению европейских стандартов в сфере энергоэффективности. Нацплан предусматривает комплексный подход к энергомодернизации практически во всех секторах экономики", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Согласно плану, к 2030 году предполагается сокращение первичного потребления энергии на 22,3%, конечного потребления – на 17,1%.

Первичное и конечное потребление энергии в Украине не должно превышать соответственно 91,5 млн и 50,5 млн тонн нефтяного эквивалента.

"Для достижения целей Нацпланом определен ряд горизонтальных мер: функционирование Фонда энергоэффективности, стимулирование промпредприятий к энергоэффективности, налоговые инструменты энергоэффективности, устранение админбарьеров в управлении домом, энергомаркировка и экодизайн, а также полный коммерческий учет тепла и воды и повышение осведомленности посреди потребителей энергии.

Последние мероприятия включены в программу Большой термомодернизации", - добавили в правительстве.

Предусмотрены также перечни мер по стимулированию энергоэффективности в отдельных секторах: жилищном и бюджетном секторе, в промышленности и энергетике, в транспортной сфере.

Экономическая правда