Цены на железную руду выросли до трехмесячного максимума
Рыночные цены на железную руду 12 января выросли до максимальных с октября в результате ливней в Бразилии, втором крупнейшем экспортере металла в мире.
Об этом сообщает Bloomberg, данные индекса IODEX 62% FE CFR China.
Так, фьючерсы на железную руду в Сингапуре выросли на 1,8% до 130,55 долларов за тонну на торгах 12 января, в Китае (главном потребителе железной руды в мире) – на 1,9%.
По данным индекса IODEX 62% FE CFR China от S&P Global Platts, к 11 января цена руды установилась на уровне 126 долларов за тонну. На таком уровне цены в последний раз наблюдались в октябре. Этот индекс оценивает спотовые цены на железную руду с содержанием 62% железа.
Движением роста цен стали мощные ливни в Бразилии, втором крупнейшем производителе железной руды в мире после Австралии. Дожди подорвали работу железорудной промышленности в юго-восточной части Бразилии, в результате чего предприятия начали сворачивать работу.
В частности, одна из крупнейших горнорудных компаний в мире Vale SA приостановила производство и временно отказалась от услуг железной дороги, чтобы не подвергать сотрудников опасности.
Кроме того, производство приостановили ведущие производители металлургической продукции – Gerdau SA, Cia. Siderurgica Nacional SA и Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA.
Рост цен на руду может дать толчок дальнейшему росту цен на сталь, которые с середины ноября выросли более чем на 50%.
По данным аналитиков Mysteel Research & Consulting, ожидается, что спотовые цены на стальную руду останутся неизменными.
Среди причин – активизация производства руды и пополнение запасов на производствах накануне нового года, начинающегося 31 января. При этом динамику поддержат задержки поставок в Бразилию.
Напоминаем:
Президент Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений (законопроект 5600). Закон, в частности, вносит налоговые изменения в налогообложение рентой железной руды – чем выше ее стоимость по индексу IODEX 62% FE CFR China, тем выше будет ставка ренты.
Прежде всего, эти изменения повлияют на бизнес-империю Рината Ахметова. В то же время более высокая ставка ренты предусмотрена только если цена ресурса составит более 100 долларов за тонну.
Подробнее о законе можно прочесть по ссылке.
Экономическая правда
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