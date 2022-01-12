"Нафтогаз" потратит до 200 миллионов на солнечные электростанции
НАК "Нафтогаз" потратит до 200 млн грн для установки малых солнечных электростанций в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.
Своим распоряжением, принятым 12 января, правительство обязало "Нафтогаз" реализовать социальную программу по восстановлению благосостояния жителей Донецкой, Луганской и Херсонской областей.
В частности, предусмотрена установка таких электростанций на зданиях социальной инфраструктуры и правоохранительных органов.
Также СЭС будут использоваться для освещения пешеходных переходов и мест общего пользования.
Напомним:
"Нафтогаз" запустил первую солнечную электростанцию в июле 2020 года – солнечную электростанцию "Андреевка" в Балаклейском районе Харьковской области.
Экономическая правда
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