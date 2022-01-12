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"Нафтогаз" потратит до 200 миллионов на солнечные электростанции

Среда, 12 января 2022, 15:10
 
unsplash

НАК "Нафтогаз" потратит до 200 млн грн для установки малых солнечных электростанций в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Своим распоряжением, принятым 12 января, правительство обязало "Нафтогаз" реализовать социальную программу по восстановлению благосостояния жителей Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

В частности, предусмотрена установка таких электростанций на зданиях социальной инфраструктуры и правоохранительных органов.

Также СЭС будут использоваться для освещения пешеходных переходов и мест общего пользования.

Напомним:

"Нафтогаз" запустил первую солнечную электростанцию ​​в июле 2020 года – солнечную электростанцию ​​"Андреевка" в Балаклейском районе Харьковской области.

Экономическая правда

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энергетика электроэнергия Кабмин Нафтогаз

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