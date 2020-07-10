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"Нафтогаз" запустила першу сонячну електростанцію

П'ятниця, 10 липня 2020, 09:55
 

Група Нафтогаз ввела в експлуатацію сонячну електростанцію "Андріївка" в Балаклійському районі Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У компанії зазначають, що СЕС "Андріївка" - пілотний проект дивізіону "Нова енергія", завданням якого є аналіз технічних і регуляторних механізмів розвитку відновлюваної енергетики для групи.

Потужність станції становить 0,999 МВт. Станція отримала "зелений" тариф з липня 2020 року.

"Відновлювана енергетика - один з пріоритетів групи "Нафтогаз". Такий підхід відповідає глобальним тенденціям розвитку енергетики. Підприємства групи "Нафтогаз" вже використовують сонячні панелі в якості додаткового джерела електроенергії на адміністративних будівлях. Це навчило нас працювати з проектами ВДЕ і дозволило успішно комерціалізувати "Андріївку", - зазначив менеджер проєкту Сергій Овчаренко.

У компанії уточнили, що подальші плани в сфері "зелених" проєктів передбачають завершення будівництва значно потужнішої сонячної електростанції в Житомирській області вже у вересні цього року, а також розширення мережі електрозарядних станцій в столиці.

Економічна правда

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Нафтогаз Зелений тариф енергетика

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