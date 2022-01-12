В Нацбанке объяснили уровень инфляции в 2021 году

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В Нацбанке назвали причины замедления годовой инфляции в декабре до 10% (с 10,3% в ноябре) и роста потребительских цен за месяц на 0,6%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке напомнили, что в 2021 году инфляция ожидаемо находилась выше целевого диапазона 5% ±1 в. п., определенного основами денежно-кредитной политики, но отклонилась от него существеннее, чем прогнозировалось.

"Фактическая потребительская инфляция в декабре 2021 года оставалась выше прогноза, опубликованного в октябрьском Инфляционном отчете.

Это, прежде всего, обуславливалось усилением влияния вторичных эффектов от удорожания энергоносителей и других производственных затрат на широкий спектр товаров и услуг. Кроме того, более быстрое замедление инфляции в конце года сдерживало усиление военного напряжения на границах с Россией, что негативно повлияло на ожидания населения, бизнеса и инвесторов", - заявили в НБУ.

Там добавили, что ускорение инфляции в 2021 году было общемировой тенденцией, обусловленной, прежде всего, быстрым восстановлением экономической активности после коронакризиса на фоне нарушений цепей поставок, связанных с карантинными ограничениями.

"Это, в частности, привело к удорожанию энергоносителей, сырья и комплектующих. Дополнительное давление на цены также приводило к усилению мер борьбы с выбросами вредных веществ.

Соответствующие глобальные факторы влияли и на ускорение инфляции в Украине", – добавили в регуляторе.

В НБУ подчеркнули, что инфляцию в Украине подпитывали и внутренние факторы.

Среди них – устойчивый потребительский спрос, поддерживающий рост доходов населения и улучшение потребительских настроений, а также увеличение производственных затрат, в частности на оплату труда.

"Несмотря на это, пик инфляции в Украине пройден в сентябре 2021 года - с октября она постепенно замедляется.

Снижению темпов роста потребительских цен способствовало укрепление гривни в течение большей части года, рекордные урожаи, ослабление ценового давления на отдельных мировых товарных рынках, административные ограничения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и усиление монетарной политики Национального банка", - говорится в позиции НБУ.

НБУ добавляет, что после прохождения пика осенью 2021 года инфляция вернулась в траекторию снижения, которое происходит медленнее, чем ожидалось.

В Нацбанке заявили, что будут продолжать соблюдать режим инфляционного таргетирования и применять монетарные инструменты для достижения среднесрочной инфляционной цели на уровне 5%.

Напомним:

За 2021 год цены в Украине выросли на 10%, больше всего – на газ и электроэнергию, а также на продукты питания.

Экономическая правда