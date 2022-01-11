Экспортно-кредитное агентство будет развивать торговлю с Турцией

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Экспортно-кредитные агентства Украины и Турции подписали меморандум о сотрудничестве по увеличению товарооборота.

Об этом сообщила пресс-служба ЭКА.

Подписанный меморандум определяет принципы сотрудничества между учреждениями по развитию экспорта товаров и услуг Украины и Турции.

Заместитель председателя правления ЭКА Алексей Кушнир напомнил, что между Украиной и Турцией ведутся активные переговоры для заключения Соглашения о свободной торговле, которое призвано существенно увеличить объемы двусторонней торговли между странами.

Меморандум, в свою очередь, создаст механизм для реализации совместных проектов с учетом традиционно высокого товарооборота между Украиной и Турецкой Республикой, добавил он.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает подписать соглашение о свободной торговле в начале 2022 года во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Экономическая правда