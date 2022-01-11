Все разделы
Укр / Рус

Экспортно-кредитное агентство будет развивать торговлю с Турцией

Вторник, 11 января 2022, 20:53
 
getty images

Экспортно-кредитные агентства Украины и Турции подписали меморандум о сотрудничестве по увеличению товарооборота.

Об этом сообщила пресс-служба ЭКА.

Подписанный меморандум определяет принципы сотрудничества между учреждениями по развитию экспорта товаров и услуг Украины и Турции.

Заместитель председателя правления ЭКА Алексей Кушнир напомнил, что между Украиной и Турцией ведутся активные переговоры для заключения Соглашения о свободной торговле, которое призвано существенно увеличить объемы двусторонней торговли между странами.

Меморандум, в свою очередь, создаст механизм для реализации совместных проектов с учетом традиционно высокого товарооборота между Украиной и Турецкой Республикой, добавил он.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает подписать соглашение о свободной торговле в начале 2022 года во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

торговля Турция

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинский экспорт в 2021 году стал рекордным – Минэкономики 5 января 2022, 19:15
Украина будет обжаловать действия Польши в торговом арбитраже 21 декабря 2021, 17:05
Курс на дно? Что будет с гривней в 2022 году 21 декабря 2021, 13:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!