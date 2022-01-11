Новый год – выше ставки: Минфин продал гособлигаций на 4 миллиарда

фото нбу

На первом аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма правительство привлекло в бюджет 3,9 млрд грн, при этом подняло ставки по почти всем бумагам.

Об этом известно из данных Министерства финансов.

Всего на аукцион было выставлено 6 выпусков ценных бумаг, все гривневые.

Срок обращения и ставки по облигациям были такими:

3 месяца по ставке 10,95% (+45 б.п.);

1 год по ставке 11,9% (+0 б.п.);

1,5 года по ставке 11,9% (+2 б.п.);

2 года по ставке 12,94% (+4 б.п.);

3 года по ставке 12,95% (+5 б.п.);

4 года по ставке 13,09% (+84 б.п.).

Наибольший спрос сосредоточился на бумагах в 2 года, от продажи которых привлечено более 2 млрд грн.

Читайте также: Заработать и уберечься от инфляции: куда вкладывать средства в 2022 году

Напоминаем:

На последних торгах в 2021 году, 28 декабря, Минфин продал ОВГЗ на сумму 15 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-декабрь 2021 года составили 602,8 миллиарда гривен или 86,2% от запланированных на этот период.

Экономическая правда