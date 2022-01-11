Новый год – выше ставки: Минфин продал гособлигаций на 4 миллиарда
На первом аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма правительство привлекло в бюджет 3,9 млрд грн, при этом подняло ставки по почти всем бумагам.
Об этом известно из данных Министерства финансов.
Всего на аукцион было выставлено 6 выпусков ценных бумаг, все гривневые.
Срок обращения и ставки по облигациям были такими:
- 3 месяца по ставке 10,95% (+45 б.п.);
- 1 год по ставке 11,9% (+0 б.п.);
- 1,5 года по ставке 11,9% (+2 б.п.);
- 2 года по ставке 12,94% (+4 б.п.);
- 3 года по ставке 12,95% (+5 б.п.);
- 4 года по ставке 13,09% (+84 б.п.).
Наибольший спрос сосредоточился на бумагах в 2 года, от продажи которых привлечено более 2 млрд грн.
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Напоминаем:
На последних торгах в 2021 году, 28 декабря, Минфин продал ОВГЗ на сумму 15 млрд грн.
Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-декабрь 2021 года составили 602,8 миллиарда гривен или 86,2% от запланированных на этот период.
Экономическая правда
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