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Зеленский сменил состав Национального инвестсовета: вывел Разумкова и Любченко

Вторник, 11 января 2022, 17:45
 
фото: оп

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Национального инвестиционного совета, выведя из состава совета экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова и бывшего первого вице-премьера - министра экономики Алексея Любченко.

Об этом говорится в указе президента №8/2022.

Выведя из персонального состава совета Разумкова и Любченко, Зеленский ввел в состав Совета Руслана Стерфанчука (по согласию), который стал главой Верховной Рады после Разумкова.

Также в персональный состав совета президент ввел заместителя руководителя Офиса президента, заместителя секретаря совета Ростислава Шурму и нардепа от "Слуги народа", заместителя секретаря совета Галину Янченко (по согласию).

Кроме этого, Зеленский утвердил в персональном составе Национального инвестиционного совета Левана Варшаломидзе (управляющий партнер компании "LV & PARTNERS", Грузия – по согласию) и Юлию Свириденко – первого вице-премьера – министра экономики.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним:

7 октября 2021 года народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

3 ноября 2021 года Верховная Рада проголосовала за отставку первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко.

Экономическая правда

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инвестиции власть Зеленский

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