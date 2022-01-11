Зеленский сменил состав Национального инвестсовета: вывел Разумкова и Любченко
Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Национального инвестиционного совета, выведя из состава совета экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова и бывшего первого вице-премьера - министра экономики Алексея Любченко.
Об этом говорится в указе президента №8/2022.
Выведя из персонального состава совета Разумкова и Любченко, Зеленский ввел в состав Совета Руслана Стерфанчука (по согласию), который стал главой Верховной Рады после Разумкова.
Также в персональный состав совета президент ввел заместителя руководителя Офиса президента, заместителя секретаря совета Ростислава Шурму и нардепа от "Слуги народа", заместителя секретаря совета Галину Янченко (по согласию).
Кроме этого, Зеленский утвердил в персональном составе Национального инвестиционного совета Левана Варшаломидзе (управляющий партнер компании "LV & PARTNERS", Грузия – по согласию) и Юлию Свириденко – первого вице-премьера – министра экономики.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним:
7 октября 2021 года народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.
3 ноября 2021 года Верховная Рада проголосовала за отставку первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua