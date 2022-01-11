BioNTech планирует получить до 17 млрд евро от продажи вакцин с Pfizer
Немецкая фармкомпания BioNTech прогнозирует получить до 17 млрд евро выручки от продажи вакцин от COVID-19 в 2022 году.
Об этом сообщает Bloomberg.
BioNTech и Pfizer вместе разрабатывали вакцину от COVID-19 Comirnaty. В прошлом году от ее продаж немецкая компания по прогнозам получит от 16 до 17 млрд евро прибыли.
При этом Pfizer прогнозирует общую выручку от продаж вакцины в 2021 году около 31 млрд долларов. Впоследствии эти средства будут разделены между немецким и американским партнерами.
Заметим, что в результате распространения нового штамма коронавируса, Омикрон, в США и странах Европы активизировалась кампания по бустерной вакцинации населения. Пока неизвестно, сколько стран будут прибегать к новому раунду вакцинации в этом году.
С обнародованием новостей акции BioNTech выросли на 0.7% на Франкфуртской бирже.
Напоминаем:
Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина от штамма коронавируса Omicron будет готова в марте.
Экономическая правда
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