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BioNTech планирует получить до 17 млрд евро от продажи вакцин с Pfizer

Вторник, 11 января 2022, 16:42
 
getty images

Немецкая фармкомпания BioNTech прогнозирует получить до 17 млрд евро выручки от продажи вакцин от COVID-19 в 2022 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

BioNTech и Pfizer вместе разрабатывали вакцину от COVID-19 Comirnaty. В прошлом году от ее продаж немецкая компания по прогнозам получит от 16 до 17 млрд евро прибыли.

При этом Pfizer прогнозирует общую выручку от продаж вакцины в 2021 году около 31 млрд долларов. Впоследствии эти средства будут разделены между немецким и американским партнерами.

Заметим, что в результате распространения нового штамма коронавируса, Омикрон, в США и странах Европы активизировалась кампания по бустерной вакцинации населения. Пока неизвестно, сколько стран будут прибегать к новому раунду вакцинации в этом году.

С обнародованием новостей акции BioNTech выросли на 0.7% на Франкфуртской бирже.

Напоминаем:

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина от штамма коронавируса Omicron будет готова в марте.

Экономическая правда



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