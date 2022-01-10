Вакцина від Omicron буде готова у березні – глава Pfizer

getty images

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що вакцина від штаму коронавірусу Omicron буде готова у березні.

Про це він сказав в інтерв'ю CNBC.

За його словами, мета полягає в тому, щоб створити вакцину, яка набагато краще запобігає зараженню "Омікроном".

"Ця вакцина буде готова в березні. Ми [вже] починаємо виробництво деякої її кількості на власний ризик", - сказав CEO Pfizer.

Бурла додав, що вакцина також буде спрямована на інші штами, що циркулюють.

За його словами, досі не зрозуміло, чи потрібна омікронна вакцина і як вона буде використовуватися, але Pfizer матиме готові дози, оскільки деякі країни хочуть, щоб вона була готова якомога швидше.

"Ми сподіваємося, що створимо щось, що забезпечить кращий захист, особливо від зараження, тому що захист від госпіталізацій та тяжких захворювань - є вже зараз, з поточними вакцинами", - резюмував глава Pfizer.

Бурла також сказав, що неясно, чи потрібна четверта доза. Він додав, що Pfizer проведе експерименти, щоб визначити, чи потрібна ще одна доза.

Раніше Ізраїль зробив четверту дозу вакцини Pfizer і BioNTech доступною для людей старше 60 років, людей з ослабленою імунною системою та медичних працівників.

Нагадаємо:

Турецькі науковці заявили, що інкубаційний період штаму коронавірусу "Омікрон" складає 3 дні.

Економічна правда