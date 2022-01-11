Порт "Ольвия" установил новый абсолютный рекорд перевалки грузов

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По итогам 2021 года в специализированном морском порту "Ольвия" установили новый абсолютный рекорд по перевалке грузов.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины в Facebook.

В гавани в течение 2021 года перегружено 5,15 млн тонн грузов (+31,6%), что на 1,24 млн тонн превышает аналогичный период прошлого года.

"Традиционно наибольший вклад в рекордную перевалку внес украинский агросектор. Так, было обработано 2,87 млн ​​тонн (+57,1%) зерновых грузов. Перевалка строительных грузов стала второй, за этот период перегружено - 1,08 млн тонн (+42,7%).

Остальных сыпучих грузов перегружено - 462,15 тыс тонн (-31,6%), каменноугольного кокса - 30,73 (+14,6%) тыс тонн, а также химических и минеральных удобрений - 57,45 тыс тонн (больше в 3,9 раза). Всего за 12 месяцев 2021 года перевалено 4,51 млн тонн (+27,4%)", - говорится в сообщении.

В 2021 году по направлениям отгрузки распределение грузов произошло следующим образом: экспорт - 4,55 млн тонн (+28,8%), каботажные грузы - 444,64 тыс тонн (больше в 6,3 раза), импорт - 148,45 тыс тонн (-51,1%), транзит - 0,73 тыс тонн (-75,2%).

В декабре 2021 года в целом по акватории порта обработали 564,75 тыс тонн (+118,5%). Экспортные грузы составляли - 482,59 тыс, каботаж - 68,22 тыс тонн, импортные грузы - 13,73 тыс тонн и транзит - 0,21 тыс тонн.

Напомним:

Морской порт "Пивденный" в декабре 2021 года обработал 5,77 миллиона тонн грузов, что является новым месячным рекордом.

Экономическая правда