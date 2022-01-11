Порт "Пивденный" установил рекорд грузооборота

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Морской порт "Пивденный" в декабре 2021 года обработал 5,77 миллиона тонн грузов, что является новым месячным рекордом.

Об этом говорится на странице порта Facebook.

"По информации Главной диспетчерской Администрации морского порта Пивденный, портовые операторы установили абсолютный рекорд месячной перегрузки, обработав 5774,9 тыс. тонн грузов в декабре 2021 года. Это на 156,7 тысяч тонн превышает предыдущий максимальный показатель грузооборота, достигнутый в апреле 2020 года", – говорится в сообщении.

Всего в 2021 году на ГП "МТП "Пивденный" в 2021 году обработано 16,7 млн тонн грузов.

"Морской торговый порт "Пивденный" переработал 13,8 млн экспортных грузов, 2,14 млн импортных грузов и 747 тыс тонн транзита и каботажа. У причалов госстивидора обработано 229 судов, 102 из которых – крупнотоннажные балкеры типа Capesize. Экспортные грузы составляют 83% грузооборота предприятия", – сообщают в ГП.

Экономическая правда