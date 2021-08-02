Bolt привлек более 700 миллионов долларов инвестиций

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Эстонская компания Bolt привлекла 713 млн долл инвестиций, оценка компаний выросла до 4,75 млрд долл (предыдущая оценка - 2 млрд долл).

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что инвесторы - Sequoia, Tekne, Ghisallo, а также - G Squared, D1 Capital и Naya, которые увеличили свои доли.

"Год назад мы столкнулись с самым большим кризисом, который видела компания. Мы упали более чем на 80%, поскольку все города были закрыты из-за локдаунов.

То, что произошло за последние 18 месяцев, это то, что мы сейчас совсем другая компания. Поездки на такси с тех пор уже полностью восстановились. А доставка переросла из того, что было относительно небольшим бизнесом, в одну из самых быстрорастущих компаний в сфере доставки продуктов питания в Европе", - сказал генеральный директор и основатель Bolt Маркус Виллиг.

"Bolt делает большой шаг к доставке продуктов. Компания планирует внедрить эту услугу в 10 европейских стран в течение следующих нескольких месяцев, включая Швецию, Португалию, Хорватию и Румынию", - пишет издание.

В 2021 году услуга работает в около 40 странах Европы, включая Украину, а также в Азии и Африке.

Виллиг сказал, что его компания будет нуждатся в миллиардах евро инвестиций в течение следующих нескольких лет, поскольку она имеет целью стать "суперприложением" с несколькими сервисами, касающихся различных отраслей.

"Необходимый капитал будет огромным. Мы осознаем, что нам нужно привлечь миллиарды финансов в течение следующих лет, чтобы ускорить работу, иначе это будет слишком медленно, чтобы двигаться к нашей миссии", - сказал он в комментарии CNBC.

Экономическая правда