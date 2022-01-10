PayPal рассматривает запуск собственной криптовалюты

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Финтех-гигант PayPal исследует целесообразность запуска собственной криптовалюты, привязанной к доллару.

Об этом сообщает Bloomberg.

Информация появилась благодаря разработчику Стиву Моусеру, обнаружившему код и логотип криптовалюты PayPal в приложении для iPhone.

В компании подтвердили, что действительно изучают возможность запуска собственного стейблкоина – криптовалюты, цена которой привязана к реальным активам. В данном случае стейблкоин планируют привязать к доллару США.

Данные о разработке попали в приложение в результате внутреннего хакатона, как впоследствии рассказала пресс-секретарь компании. На протяжение такого мероприятия инженеры разрабатывают новые продукты, которые, возможно, никогда не увидят официальный запуск.

Ранее вице-президент по цифровым валютам Фернандес да Понте отмечал, что компания "еще не видела стейблкоина, специально созданного для платежей". По его словам, для использования PayPal стейблкоин должен поддерживать большой масштаб платежей и иметь высокий уровень безопасности.

"Нужна ясность в регулировании, нормативной базе и типе лицензий, которые необходимы в этой сфере, – сказал он.

Напоминаем:

PayPal Holdings Inc 23 августа заявил, что с этой недели позволит клиентам в Великобритании покупать, продавать и удерживать биткойны и другие криптовалюты.

Экономическая правда