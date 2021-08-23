PayPal запускає операції з криптовалютами у Британії
PayPal Holdings Inc 23 серпня заявив, що з цього тижня дозволить клієнтам у Великобританії купувати, продавати та утримувати біткойни та інші криптовалюти.
Про це повідомляє Reuters.
Раніше компанія дозволяла проводити операції у криптовалютах лише у США.
У PayPal сподіваються, що такий крок сприятиме більш широкому використанню криптоактивів у світі, а також дозволить підготувати мережу для нових цифрових валют, що розробляються приватними компаніями та центробанками.
"Ми прагнемо продовжувати тісну співпрацю з регуляторами у Великобританії та у всьому світі, пропонувати свою підтримку – і цим допомагати формувати майбутню роль
цифрових валют у фінансах та комерції", – йдеться у повідомленні Хосе Фернандес да Понте, віцепрезидента та генерального менеджера з блокчейну PayPal.
У Великобританії сервіс PayPal конкуруватиме з відомими криптовалютними біржами, наприклад, Coinbase, а також фінтех–стартапами, зокрема – Revolut.
Клієнти зможуть купувати Bitcoin, Ether, Litecoin та Bitcoin cash через свої гаманці PayPal онлайн або у мобільному застосунку.
Нагадуємо:
PayPal Holdings дасть можливість своїм американським клієнтам оплачувати покупки криптовалютами.
Економічна правда
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