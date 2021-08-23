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PayPal запускає операції з криптовалютами у Британії

Понеділок, 23 серпня 2021, 11:56
 
фото: unsplash

PayPal Holdings Inc 23 серпня заявив, що з цього тижня дозволить клієнтам у Великобританії купувати, продавати та утримувати біткойни та інші криптовалюти.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше компанія дозволяла проводити операції у криптовалютах лише у США.

У PayPal сподіваються, що такий крок сприятиме більш широкому використанню криптоактивів у світі, а також дозволить підготувати мережу для нових цифрових валют, що розробляються приватними компаніями та центробанками.

"Ми прагнемо продовжувати тісну співпрацю з регуляторами у Великобританії та у всьому світі, пропонувати свою підтримку – і цим допомагати формувати майбутню роль

цифрових валют у фінансах та комерції", – йдеться у повідомленні Хосе Фернандес да Понте, віцепрезидента та генерального менеджера з блокчейну PayPal.

У Великобританії сервіс PayPal конкуруватиме з відомими криптовалютними біржами, наприклад, Coinbase, а також фінтех–стартапами, зокрема – Revolut.

Клієнти зможуть купувати Bitcoin, Ether, Litecoin та Bitcoin cash через свої гаманці PayPal онлайн або у мобільному застосунку.

Нагадуємо:

PayPal Holdings дасть можливість своїм американським клієнтам оплачувати покупки криптовалютами.

Економічна правда

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