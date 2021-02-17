Рада приняла за основу законопроект о "налоге на Google"

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4184, который обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

"Целью законопроекта является повышение доходов госбюджета от НДС за счет привлечения к налогообложению налогом на добавленную стоимость нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины и создание благоприятных условий эффективного и не обременительного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога", - говорится в сообщении.

"Парламент принял законопроект, в котором предусмотрено, что международные компании, как и отечественные, будут платить НДС за предоставление электронных услуг в Украине. Таким образом устанавливаются равные условия для украинского и зарубежного бизнеса.

В то же время, для украинцев, пользователей этих услуг - никаких налогов не будет, поиск в Google или пользования сетями, как и раньше, остается бесплатным", - добавили в официальном Telegram-канале "Слуги народа".

"Предоставление компаниями нерезидентами электронных услуг для физических лиц, не имеющих статуса субъекта хозяйствования, не позволяет эффективно реализовать правила налогообложения НДС.

Это приводит к потерям государственного бюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков. Тем самым, нарушаются базовые принципы равенства и нейтральности налогообложения налогоплательщика", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В пояснительной записке приводят пример РФ, где в 2017 году года обязали нерезидентов уплачивать налог на добавленную стоимость по продаже электронных услуг. Речь идет о технологических гигантах - Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com.

По словам Гетьманцева, законопроект не вводит новый налог, а предусматривает удобную форму уплаты налога на добавленную стоимость для цифровых гигантов и транснациональных корпораций, предоставляющих услуги в электронной форме на территории Украины.

Отмечается, что только от рекламных услуг онлайн, Украина может получить 3 млрд гривен в год.

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Экономическая правда