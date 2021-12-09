Минэнерго перечислило на госшахты 300 миллионов на зарплаты горнякам

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На госшахты 8 декабря перечислили 300 млн грн для выплаты зарплаты горнякам.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Facebook.

"Эта сумма – вторая часть средств, выделенных в соответствии с изменениями в госбюджет о дополнительном направлении 1 млрд грн для выплат шахтерам", - пояснили в ведомстве.

1 ноября на госшахты перечислили 671,4 млн грн на зарплаты горнякам.

В то же время, Минэнерго обратилось в Министерство финансов с предложением увеличить расходы на выплату зарплаты шахтерам в этом году на 900 млн грн.

Еще 90 млн грн планируется перераспределить за счет экономии по другим бюджетным программам министерства. Соответствующий проект распоряжения уже представлен на рассмотрение правительства.

Кроме того, Минэнерго из "Центрэнерго" прорабатывает пути возможного дополнительного авансирования государственных угольных предприятий. Эти средства могут быть направлены на выплату заработной платы", – резюмировали в Минэнерго.

Напомним:

Уровень выполнения выплат по заработной плате перед шахтерами "очень плохой", предприятия вместо 80% дохода от реализации продукции в среднем выплачивают 30%, ранее заявил глава Минэнерго Герман Галущенко.

Экономическая правда