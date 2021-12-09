Накопительные пенсии получат работники предприятий крупной приватизации
Четверг, 9 декабря 2021, 13:36
Правительство утвердило экспериментальный проект, согласно которому работники предприятий крупной приватизации перейдут на накопительную пенсионную систему.
Об этом известно из заседания правительства 9 декабря.
"Инвестор, который будет покупать такой государственный объект, будет в течение 2 лет после приватизации платить взносы в негосударственный пенсионный фонд для более чем половины работников предприятия", - рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.
Взносы будут составлять не менее 4% зарплаты. Шмигаль добавил, что это станет "одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев".
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