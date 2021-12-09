Все разделы
Укр / Рус

Накопительные пенсии получат работники предприятий крупной приватизации

Четверг, 9 декабря 2021, 13:36

Правительство утвердило экспериментальный проект, согласно которому работники предприятий крупной приватизации перейдут на накопительную пенсионную систему.

Об этом известно из заседания правительства 9 декабря.

"Инвестор, который будет покупать такой государственный объект, будет в течение 2 лет после приватизации платить взносы в негосударственный пенсионный фонд для более чем половины работников предприятия", - рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.

Взносы будут составлять не менее 4% зарплаты. Шмигаль добавил, что это станет "одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев".

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

пенсии Кабмин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Поколение Зе: Родившиеся при президенте Зеленском получат по 20 тысяч евро. Как это будет? 7 декабря 2021, 09:15
С 1 декабря выросли пенсии: кому и на сколько 1 декабря 2021, 15:15
Пенсии и субсидии онлайн: в "Дії" появятся 7 новых услуг 29 ноября 2021, 14:36
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!