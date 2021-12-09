Накопительные пенсии получат работники предприятий крупной приватизации

Правительство утвердило экспериментальный проект, согласно которому работники предприятий крупной приватизации перейдут на накопительную пенсионную систему.

Об этом известно из заседания правительства 9 декабря.

"Инвестор, который будет покупать такой государственный объект, будет в течение 2 лет после приватизации платить взносы в негосударственный пенсионный фонд для более чем половины работников предприятия", - рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.

Взносы будут составлять не менее 4% зарплаты. Шмигаль добавил, что это станет "одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев".