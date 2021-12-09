Киевсовет сегодня может окончательно отдать эко-парк "Осокорки" под застройку

ЖК "ПАТРИОТИКА" ФОТО DOMIK.UA

На заседании 9 декабря Киевсовет может принять решение, которым окончательно позволить застроить зону эко-парка "Осокорки".

Об этом сообщил автор проекта и активист "Экопарка Осокорки" Сергей Пасюта в Facebook, проект решения КМР.

В случае, если решение будет принято, Киевсовет откажется от всех своих судебных жалоб по поводу земель экопарка. Проект внесен 8 декабря и сразу определен как неотложный.

Авторами решения выступают 7 депутатов горсовета - три представителя фракции "Батькивщина", два - "Оппозиционной платформы - за життя", и по одному представителю от "Удара" и "Европейской солидарности".

В документах о проекте решения отмечается, что неотложность связана с рассмотрением 8 декабря 2021 года и 21 декабря 2021 года Кассационным хозсудом и Северным апелляционным хозсудом апелляционных и кассационных жалоб "по делам о признании заключенными дополнительных соглашений о возобновлении договоров аренды земель.

Согласно проекту решения, оно представлено на выполнение Меморандума о достройке и передаче квартир инвесторам в жилые комплексы банка "Аркада" - "Эврика", "Патриотика на озерах" и "Патриотика".

В ОО "Экопарк Осокорки" заявили, что "оснований продлевать договоры аренды с компанией-банкротом ООО "Контактбудсервис", который должен более 29 миллионов гривен налоговых обязательств и более 200 миллионов гривен долга за аренду земли нет". Именно такую позицию обосновывают юристы Киевсовета в судебных процессах.

Активисты объявили о митинге 9 декабря в 10.00 под Киевской городской прокуратурой.

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Напоминаем:

7 апреля в помещении Национального банка был подписан меморандум о достройке и передаче квартир инвесторам жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

Согласно тексту меморандума "Столица групп", которая достроит ЖК, ожидает, что Киевсовет, КГГА и МВД обеспечат возобновление договоров аренды 176 га земли на Осокорках, срок которых истек. Совладелицей "Столицы групп" является Владислава Молчанова.

Ранее ЭП выяснила, что у нее самые устойчивые позиции среди всех застройщиков города благодаря влиянию на депутатов Киевского городского совета.

Экономическая правда