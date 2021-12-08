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Первая в мире: Apple приближается к стоимости в 3 триллиона долларов

Среда, 8 декабря 2021, 20:51
 
getty images

Рыночная стоимость компании Apple достигла 2,86 триллиона долларов – вскоре она может стать первой в мире компанией с капитализацией в 3 триллиона долларов.

Об этом сообщает Reuters, Markets Insider.

Для сравнения, ВВП Франции в прошлом году составил 2,6 трлн. долларов.

Акции компании 8 декабря выросли на 2% до 174,61 доллара. Для того чтобы компания пересекла отметку капитализации в 3 триллиона долларов, акции должны торговаться на уровне 182,85 доллара. В то же время, акции компании стремительно растут и только с начала декабря выросли на 5,6%.

 

С начала года бумаги компании подскочили около 30% после роста на 80% в 2020 году. Конкуренты Apple в "клубе триллионеров", Microsoft, Amazon, Alphabet и Tesla, прибавили от 10% до 70% стоимости.

В 2018 году Apple стала первой компанией с рыночной капитализацией в 1 триллион долларов. При такой динамике торгов ей может понадобиться всего два года, чтобы удвоить оценку.

Напоминаем:

Apple была первой компанией, достигшей рыночной капитализации в 1 триллион долларов и 2 триллиона долларов. Она стала самой дорогой публичной компанией в мире, когда в прошлом году превзошла государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco.

В этом году на короткий срок Microsoft обогнала Apple по рыночной капитализации из-за заявлений главы компании Тима Кука об ограничениях в цепочке поставок.

Экономическая правда

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