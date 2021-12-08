Гривня резко укрепилась на закрытии межбанка

ФОТО НБУ

8 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,16 – 27,18 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,16 - 27,18 гривни;

Евро – 30,70 – 30,72 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,14-27,33 гривни. Евро покупают за 30,52 гривни, продают за 30,88 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,18 – 27,26 гривни, евро – 30,60 – 30,71 гривни.

Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 8 декабря на уровне 27,33 гривни.

8 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,27 – 27,29 гривни.

Экономическая правда