Почти рекорд: украинский рынок автомобилей с пробегом в ноябре вырос на 81%

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В ноябре 2021 года украинцы зарегистрировали 58,3 тыс подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы - это на 81% больше, чем год назад.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".

При этом показатель в 58,3 тыс авто на 4% превышает показатель октября этого года.

"Больше регистраций подержанного импорта за месяц происходило только в феврале 2019 года, когда впервые истек срок льготной легализации авто на еврономерах.

В ноябре доля подержанных иномарок составила 87% от всех легковых автомобилей, впервые регистрировавшихся в Украине", - объясняют в ассоциации.

Отмечается, что самым популярным подержанным автомобилем луны стал Volkswagen Passat (около 4 тыс авто).

На втором месте – Volkswagen Golf (3377 авто). Замыкает топ-3 Renault Megane (3225 авто).

Также в топ-5 Skoda Octavia (2523 авто) и Ford Focus (1781 ед.).

Всего с начала года украинские номера получили почти 470 тыс машин, завезенных из других стран, что в полтора раза больше, чем за тот же период 2020 года.

Напомним:

В октябре этого года в Украине зарегистрировали 56 100 подержанных легковых авто – это рекорд регистраций за месяц с февраля 2019 года.

Экономическая правда