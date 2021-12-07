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"ОККО" не купит сеть магазинов "Коло" совладельца АТБ: не пришли к согласию

Вторник, 7 декабря 2021, 17:55
 
фото с сайта сети

Сеть автозаправок "ОККО" (АО "Концерн Галнафтогаз") не купит сеть магазинов "Коло" - по результатам переговоров стороны решили не заключать соглашение по продаже-покупке.

Об этом сообщает пресс-служба инвесткомпании BGV Group Management Геннадия Буткевича, активом которой является "Коло".

В BGV Group Management заявили, что действительно вели переговоры с ОККО по продаже сети магазинов.

Отмечается, что стороны не пришли к единому видению относительно условий договора.

Сеть розничной торговли "Коло" - минимаркеты формата "магазины у дома". Бренд насчитывает более 260 магазинов.

BGV GROUP MANAGEMENT – инвестиционная компания совладельца АТБ Геннадия Буткевича, развивающая бизнесы и проекты в секторах добычи, переработки, энергоэффективности, ритейла и девелопмента.

Состояние Буткевича в 2021 году Forbes оценил в 530 млн долларов.

"ОККО" принадлежит бизнесмену Виталию Антонову, состояние которого Forbes Украина оценило в 385 млн долларов.

Напомним:

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что сеть "Коло", в которую входит более 250 магазинов формата "у дома", планируют продать, а переговоры ведутся с сетью автозаправок "ОККО".

Издание оценивало стоимость сделки в 15–20 млн долларов.

Экономическая правда

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