Мережу магазинів "Коло" хоче придбати власник автозаправок ОККО – Forbes

фото з офіційного сайту мережі

Мережу "Коло", до якої входить понад 250 магазинів формату "біля дому", планують продати. Перемовини ведуться з мережею автозаправок "ОККО".

Про це Forbes Україна повідомили троє джерел.

Видання оцінює вартість угоди у 15–20 млн доларів.

Співзасновник "Коло" Сергій Войцеховський не підтвердив і не спростував перемовини.

"ОККО" належить бізнесмену Віталію Антонову, статки якого Forbes Україна оцінило у 385 млн доларів.

Засновану в 2017 році мережу "Коло" розвиває компанія "Арітейл", 90% якої належать акціонерному товариству "Магнітар", 10% – кіпрській B. V. Eternity Holdings Limited. Джерела на ринку повʼязують ритейлера з одним із співвласників найбільшої мережі "АТБ-Маркет" Геннадієм Буткевичем, статки якого в 2021 році Forbes оцінив у 530 млн доларів.

У системі YouControl Буткевич значиться кінцевим бенефіціарним власником "Арітейл".