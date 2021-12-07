УЗ назначила еще два поезда в польский Перемышль

фото уз

Укрзализныця с 22 декабря назначает два дополнительных поезда из Львова в Перемышль в Польше.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Поезда №27/28 и №19/20 Львов – Перемышль будут курсировать ежедневно по следующим графикам:

Поезд №27/28: отправление из Львова в 19.15, к конечной станции прибывает в 21.05. С Перемышля отправление в 06:56, прибытие во Львов в 10:32.

Поезд №19/20: отправление из Львова в 04:13, в конечную станцию прибывает в 6:03. С Перемышля отправление в 21:50, прибытие во Львов в 01:26.

УЗ отмечает, что рейсы можно использовать для хабовой пересадки на станции Перемышль, в частности на поезда в Прагу и Берлин.

Также в компании напомнили, что для поездки в поездах дальнего сообщения пассажиры должны иметь сертификат о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении в приложении "Дія".

Напоминаем:

Укрзализныця назначила два дополнительных поезда из Одессы и Львова в польский Перемышль.

Ранее УЗ возобновила курсирование поезда №67/68 "Киев – Варшава" с 4 ноября после полуторагодичного перерыва.

Экономическая правда