Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Перемишля 

фото уз

Укрзалізниця призначила два додаткові потяги з Одеси та Львова до польського Перемишля.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Потяг №36/35 Одеса – Перемишль курсуватиме щоденно з 11 грудня. З Одеси він відправлятиметься о 18:22, у Перемишль прибуватиме о 09:02.

За зворотним маршрутом потяг відправлятиметься о 18:59 і прибуватиме до Одеси о 10:54.

Другий потяг №89/90 відправлятиметься з 12 грудня у дні курсування зі Львова о 16:20. До Перемишля прибуватиме о 18:19. З Польщі потяг відправлятиметься о 10:18 і прибуватиме до Львова о 13:45.

В УЗ нагадують, що для поїздки у поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати сертифікат про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання у додатку Дія.

Нагадуємо:

Раніше УЗ відновила курсування потягу №67/68 "Київ – Варшава" з 4 листопада після півторарічної перерви.

Економічна правда