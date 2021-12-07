Укрэнерго получит новый наблюдательный совет
Вторник, 7 декабря 2021, 09:00
Номинационный комитет согласовал победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета в НЭК "Укрэнерго".
Об этом сообщает Министерство экономики.
В наблюдательный совет входит 7 членов, из которых 4 независимых директора и 3 представителя государства.
Ранее правительство согласовало победителей конкурса на независимых членов наблюдательного совета. А именно, ими станут:
- Андреасен Педер Остермарк, президент и исполнительный директор датского оператора магистральных сетей Energinet;
- Доббени Даниэль, президент нидерландской KIC InnoEnergy Benelux;
- Остоич Деян, специалист по энергетике во Всемирном банке и представитель СБ в Украине;
- Пионковский Роман, гендиректор Energa-Operator SA (Польша).
Напоминаем:
Срок полномочий действующих членов наблюдательного совета "Укрэнерго" истек в октябре 2021 года.
Украина пообещала МВФ обеспечить, в частности, полноценную работу наблюдательного совета "Укрэнерго" до конца декабря 2021 года.
Экономическая правда
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