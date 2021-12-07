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Укрэнерго получит новый наблюдательный совет

Вторник, 7 декабря 2021, 09:00
 
getty images

Номинационный комитет согласовал победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета в НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает Министерство экономики.

В наблюдательный совет входит 7 членов, из которых 4 независимых директора и 3 представителя государства.

Ранее правительство согласовало победителей конкурса на независимых членов наблюдательного совета. А именно, ими станут:

  • Андреасен Педер Остермарк, президент и исполнительный директор датского оператора магистральных сетей Energinet;
  • Доббени Даниэль, президент нидерландской KIC InnoEnergy Benelux;
  • Остоич Деян, специалист по энергетике во Всемирном банке и представитель СБ в Украине;
  • Пионковский Роман, гендиректор Energa-Operator SA (Польша).

Напоминаем:

Срок полномочий действующих членов наблюдательного совета "Укрэнерго" истек в октябре 2021 года.

Украина пообещала МВФ обеспечить, в частности, полноценную работу наблюдательного совета "Укрэнерго" до конца декабря 2021 года.

Экономическая правда

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Укрэнерго

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