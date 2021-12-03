Укренерго отримає чотирьох членів наглядової ради

Віртуальна залежність: як з підлітків виманюють гроші в інтернеті та що робити батькам Щодня тисячі школярів витрачають гроші в комп'ютерних іграх, а їхні батьки можуть навіть про це не здогадуватися. На що підлітки витрачають кошти в інтернеті і як від цього вберегтися?

Людей змушують повертати субсидії. Що відбувається та як не втратити десятки тисяч гривень Держава може позбавити людину субсидії і змусити її повернути отримані кошти до бюджету. Як часто таке буває, на чий бік стає правосуддя і чи є сенс у таких випадках судитися з державою.