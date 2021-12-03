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Укренерго отримає чотирьох членів наглядової ради

П'ятниця, 3 грудня 2021, 16:35
 
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Кабінет Міністрів погодив переможців конкурсу на посади незалежних членів наглядової ради "Укренерго".

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №1580-р від 2 грудня.

Загалом наглядова рада Укренерго складається з 7 осіб, з яких четверо – незалежні члени, а троє – представники держави. Для затвердження такого складу НР Міністерство енергетики повинно видати відповідний наказ.

Так, на посади незалежних членів було погоджено:

  • Андреасена Педера Остермарка, який до того обіймав посаду незалежного члена наглядової ради Укренерго, президент та виконавчий директор данського оператора магістральних мереж Energinet;
  • Доббені Даніеля, президента нідерландської KIC InnoEnergy Benelux;
  • Остоїча Деяна, фахівця з енергетики у Світовому банку та представника СБ в Україні 
  • Піонковскі Романа, генерального директора Energa-Operator SA (польського енергорегулятора).

Також уряд скасував як нереалізоване рішення щодо погодження Дмитра Олефіра представником держави у наглядовій раді Укренерго.

Нагадуємо:

Термін повноважень діючих членів наглядової ради "Укренерго" закінчився у жовтні 2021 року.

Україна пообіцяла МВФ забезпечити, зокрема, повноцінну роботу наглядової ради "Укренерго" до кінця грудня 2021 року.

Економічна правда

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