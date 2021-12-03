Укренерго отримає чотирьох членів наглядової ради
Кабінет Міністрів погодив переможців конкурсу на посади незалежних членів наглядової ради "Укренерго".
Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №1580-р від 2 грудня.
Загалом наглядова рада Укренерго складається з 7 осіб, з яких четверо – незалежні члени, а троє – представники держави. Для затвердження такого складу НР Міністерство енергетики повинно видати відповідний наказ.
Так, на посади незалежних членів було погоджено:
- Андреасена Педера Остермарка, який до того обіймав посаду незалежного члена наглядової ради Укренерго, президент та виконавчий директор данського оператора магістральних мереж Energinet;
- Доббені Даніеля, президента нідерландської KIC InnoEnergy Benelux;
- Остоїча Деяна, фахівця з енергетики у Світовому банку та представника СБ в Україні
- Піонковскі Романа, генерального директора Energa-Operator SA (польського енергорегулятора).
Також уряд скасував як нереалізоване рішення щодо погодження Дмитра Олефіра представником держави у наглядовій раді Укренерго.
Нагадуємо:
Термін повноважень діючих членів наглядової ради "Укренерго" закінчився у жовтні 2021 року.
Україна пообіцяла МВФ забезпечити, зокрема, повноцінну роботу наглядової ради "Укренерго" до кінця грудня 2021 року.
Економічна правда
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