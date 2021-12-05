В Нацкомиссии по ценным бумагам заявили о повышении защиты инвесторов
Министерство юстиции зарегистрировало решение об установлении критериев для признания личности квалифицированным инвестором и Положения о проведении зондирования на рынках капитала.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Эти документы раскрывают на нормативном уровне и объясняют механизмы работы новых понятий на рынках капитала, которые заложены в действующем законодательстве. Мы пытались разработать максимально понятные механизмы для участников рынка, которые, так или иначе, будут способствовать росту уровня защиты прав инвесторов на украинском рынке капитала", – отметил член НКЦБФР Максим Либанов.
Так, Комиссия установила критерии для признания личности квалифицированным инвестором, а именно:
– критерии иностранных финансовых учреждений для признания их квалифицированными инвесторами;
– критерии для признания сделок по финансовым инструментам, которые заключались в течение последних четырех кварталов, для признания лица квалифицированным инвестором;
– методику расчета собственных средств для целей признания лица квалифицированным инвестором и т.п.
Также Комиссия разработала предусматривающие нормы по проведению зондирования на рынках капитала:
– порядок получения согласия на передачу инсайдерской информации потенциальному инвестору;
– обязанности лица, в отношении которого проводится зондирование;
– порядок передачи информации о зондировании на рынках капитала и ведении учета документов;
– объем раскрываемой информации и т.п.
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