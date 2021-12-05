В Нацкомиссии по ценным бумагам заявили о повышении защиты инвесторов

Министерство юстиции зарегистрировало решение об установлении критериев для признания личности квалифицированным инвестором и Положения о проведении зондирования на рынках капитала.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Эти документы раскрывают на нормативном уровне и объясняют механизмы работы новых понятий на рынках капитала, которые заложены в действующем законодательстве. Мы пытались разработать максимально понятные механизмы для участников рынка, которые, так или иначе, будут способствовать росту уровня защиты прав инвесторов на украинском рынке капитала", – отметил член НКЦБФР Максим Либанов.

Так, Комиссия установила критерии для признания личности квалифицированным инвестором, а именно:

– критерии иностранных финансовых учреждений для признания их квалифицированными инвесторами;

– критерии для признания сделок по финансовым инструментам, которые заключались в течение последних четырех кварталов, для признания лица квалифицированным инвестором;

– методику расчета собственных средств для целей признания лица квалифицированным инвестором и т.п.

Также Комиссия разработала предусматривающие нормы по проведению зондирования на рынках капитала:

– порядок получения согласия на передачу инсайдерской информации потенциальному инвестору;

– обязанности лица, в отношении которого проводится зондирование;

– порядок передачи информации о зондировании на рынках капитала и ведении учета документов;

– объем раскрываемой информации и т.п.