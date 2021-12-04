Нафтогаз просит НКРЭКУ изменить тарифы для поставщика "последней надежды"

Нафтогаз Украины обратилась в Национальную комиссию, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг с просьбой как можно быстрее внести изменения в механизм ценообразования на газ, отпускаемый поставщиком последней надежды.

Об этом говорится в пресс-релизе.

Также Нафтогаз предложил НКРЭКУ автоматически подключить бытовых потребителей ПОН к базовому годовому предложению Нафтогаза, на условиях которого они смогут получать газ по цене 7,96 грн/куб.м газа (с НДС, без стоимости транспортировки).

Там отметили, что услугами ПОН на 3 декабря пользуется 453,5 тыс. потребителей. "Компания в очередной раз просит потребителей ПОН не затягивать и заключать долгосрочные соглашения с ХПК "Нафтогаз Украины", "Нафтогаз Трейдинг" или другими поставщиками", - говорится в заявлении.