Энергорегулятор оштрафовал Нафтогаз за недопуск к проверкам

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Нацкомиссия по вопросам энергетики наложила на "Нафтогаз" штраф за недопуск инспекторов к проверке.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

В НАКе отметили, что обращались в НКРЭКУ с просьбой "отнестись с пониманием к чрезвычайной нагрузке, которая легла на компанию, и перенести проверку на несколько недель".

Нагрузка обусловлена началом отопительного сезона, ведь из-за стремительного роста цен на газ на внешних рынках часть украинских газопоставщиков отказалась от выполнения своих обязательств.

В результате тысячи украинских потребителей оказались без поставщиков. В частности, НАК снабжал газом бюджетные организации.

"При таких обстоятельствах решение НКРЭКУ о наложении штрафа на Нафтогаз выглядит по меньшей мере странно", - заявили в "Нафтогазе".

В компании отметили, что сначала в проекте решение регулятора говорилось только об оговорках, однако впоследствии мероприятие влияние изменили на наложение штрафа.

Согласно материалам заседания Нацкомиссии, нарушения лицензионных условий касаются недопуска членов комиссии к осуществлению проверки и обеспечения условий для нее. В частности, присутствие руководителя лицензиата, его заместителя или другого уполномоченного лица во время проведения проверки.

Экономическая правда