Бюджетное возмещение НДС в октябре — второе по объему с начала года

Октябрь стал вторым по объемам бюджетного возмещения НДС в 2021 году - 13,6 млрд грн, что на 0,6 млрд меньше, чем в сентябре , но больше среднемесячных показателей в предыдущие месяцы года (13 млрд грн).

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

Количество успешных операций за месяц соответствует среднемесячным – 3637. В то же время среднее время возмещения увеличилось до 38 суток (среднемесячный показатель – 33 суток).

ТОП-5 компаний по бюджетному возмещению НДС за октябрь:

-ООО "АДМ ЮКРЕЙН"- 1,16 млрд грн

КВЭД 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных

-ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ" – 890 млн грн

КВЭД 24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов

- ПАО "ЗАПОРОЖСТАЛЬ" - 616 млн грн

КВЕД 24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов

- ЧАО "ММК ИМ. "- 55 8 млн грн

КВЭД 24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов

-ООО "АО КАРГИЛЛ" - 542 млн грн

КВЭД 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных