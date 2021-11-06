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Бюджетное возмещение НДС в октябре — второе по объему с начала года

Суббота, 6 ноября 2021, 11:28

Октябрь стал вторым по объемам бюджетного возмещения НДС в 2021 году - 13,6 млрд грн, что на 0,6 млрд меньше, чем в сентябре , но больше среднемесячных показателей в предыдущие месяцы года (13 млрд грн). 

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики. 

Количество успешных операций за месяц соответствует среднемесячным – 3637. В то же время среднее время возмещения увеличилось до 38 суток (среднемесячный показатель – 33 суток). 

ТОП-5 компаний по бюджетному возмещению НДС за октябрь:

-ООО "АДМ ЮКРЕЙН"- 1,16 млрд грн

КВЭД 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных

-ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ" – 890 млн грн

КВЭД 24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов 

 - ПАО "ЗАПОРОЖСТАЛЬ" - 616 млн грн 

КВЕД 24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов 

 - ЧАО "ММК ИМ. "- 55 8 млн грн 

КВЭД 24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов 

-ООО "АО КАРГИЛЛ" - 542 млн грн 

КВЭД 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных

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ПДВ

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