Бюджетное возмещение НДС в октябре — второе по объему с начала года
Октябрь стал вторым по объемам бюджетного возмещения НДС в 2021 году - 13,6 млрд грн, что на 0,6 млрд меньше, чем в сентябре , но больше среднемесячных показателей в предыдущие месяцы года (13 млрд грн).
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.
Количество успешных операций за месяц соответствует среднемесячным – 3637. В то же время среднее время возмещения увеличилось до 38 суток (среднемесячный показатель – 33 суток).
ТОП-5 компаний по бюджетному возмещению НДС за октябрь:
-ООО "АДМ ЮКРЕЙН"- 1,16 млрд грн
КВЭД 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных
-ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ" – 890 млн грн
КВЭД 24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов
- ПАО "ЗАПОРОЖСТАЛЬ" - 616 млн грн
КВЕД 24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов
- ЧАО "ММК ИМ. "- 55 8 млн грн
КВЭД 24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов
-ООО "АО КАРГИЛЛ" - 542 млн грн
КВЭД 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных
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