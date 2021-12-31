SpaceX привлекла 337 миллионов долларов финансирования от своих акционеров

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Ракетно-космическая компания SpaceX привлекла 337 млн долларов финансирования от акционеров.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на раскрытие информации компанией регулятора.

Компания не ответила сразу на запрос агентства по поводу деталей последнего раунда финансирования.

В апреле этого года SpaceX привлекла финансирование от акционеров в размере около 1,6 миллиарда долларов.

Своими основными инвесторами компания называла Alphabet (материнская компания Google) и фонд Fidelity.

По данным CNBC, в октябре SpaceX оценивалась в 100 млрд долларов.

Отмечается, что SpaceX Маска конкурирует с Blue Origin Джеффом Безосом и Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном. Все три компании совершили успешные запуски гражданских лиц в космос.

По оценкам Morgan Stanley, к 2040 году экономика космической отрасли может достигнуть 1 трлн.

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Напомним:

Ранее ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 48 спутников Starlink и 2 спутника геопространственной разведки BlackSky.

Экономическая правда