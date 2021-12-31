Ярославский увеличил свою долю в страховой компании "Оранта" до 72%

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"НС-Финанс" Александра Ярославского увеличила свою долю в НАСК "Оранта" с более чем 50% акций до 72,24%.

Об этом говорится в сообщении "Оранты" в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщает Интерфакс-Украина.

В сообщении уточняется, что изменения среди акционеров произошли в результате сокращения до нуля пакета казахстанского "БТА Банка", которому принадлежало 20,28% акций.

"Оранта" также уточнила, что доля голосующих акций "НС-Финанс" выросла с 50,11% до 72,39%.

Напоминаем:

Ранее Национальный банк согласовал Александру Ярославскому опосредованное владение 50,1047% голосующих акций (50,0035% уставного капитала) Национальной страховой компании "Оранта".

"Оранта" является правопреемником "Укргосстраха", основанной 25 ноября 1921 года. В 1993 году "Укргосстрах" была преобразована, ее учредителем со стороны государства выступил Фонд госимущества.

В 2007 году ФГИ продал инвестору последний пакет акций, находящийся в государственной собственности.