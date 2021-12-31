В Минфине напомнили о внедрении кассовых аппаратов для малого бизнеса с 1 января

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Применение регистраторов расчетных операций с 1 января 2022 года становится обязательным для всех плательщиков единого налога второй-четвертой группы, за исключением ряда случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Применение РРО/ПРРО остается необязательным для ФЛП – плательщиков единого налога первой группы, а также для отдельных категорий плательщиков второй-четвертой групп, которым Кабмин разрешил вместо РРО/ПРРО использовать расчетные книги и книги учета расчетных операций.

Постановлением Кабмина установлено, что с 1 января 2022 года при продаже товаров (кроме подакцизных) на территории села ФЛП разрешено не использовать РРО/ПРРО (при условии использования РК и КОРО) если:

годовой объем расчетных операций не превышает 167 МЗП (в 2022 году – 1,09 млн грн) на одно структурное (обособленное) подразделение; такая торговля не будет производиться в одном торговом объекте, где также продаются подакцизные товары; такими ФЛП не производится дистанционная торговля, в том числе через сеть Интернет; сельскими советами и советами объединенных территориальных общин не принято решение об обязательном применении РРО/ПРРО на территории соответствующих общин.

В то же время, решением Кабмина отменена возможность не использовать РК и КУРО при предоставлении услуг химчистки, страхования и предоставления туристических и экскурсионных услуг.

При этом для плательщиков единого налога первой группы обязанность вести учет товарных запасов не вводится.

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Экономическая правда