Рада разблокировала подписание налогового закона №5600

фото: пресс-служба рады

Верховная Рада отклонила все проекты постановлений об отмене решения от 30 ноября о принятии налогового закона (№5600).

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

По результатам голосования проекты постановлений №№ 5600-П, 5600-П1, 5600-П2, 5600-П3, 5600-П4, 5600-П5, 5600-П6, 5600-П7, 5600-П8, 5600 П10, 5600-П11, 5600-П12 и 5600-П13 не набрали необходимых 226 голосов.

Среди авторов проектов постановлений - члены фракций "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Они аргументировали свою позицию, в частности тем, что закон якобы был принят с грубым нарушением Регламента Верховной Рады - по их словам, порядок рассмотрения поправок противоречил статье 45 Регламента, поскольку нардепы не имели возможность однозначно понять, за что они голосуют.

После того, как Рада отклонила все проекты постановлений, глава ВР Руслан Стефанчук заявил, что имеет возможность подписать закон и направить на подпись президенту.

Напомним:

Рада приняла в целом налоговый закон №5600, из текста которого убрали правки в пользу бизнеса Рината Ахметова, в то же время в нем появились нормы по бизнесу Юрия Косюка.

Верховная Рада приняла налоговый законопроект №5600 в редакции, не предусматривавшей снижение налоговой нагрузки на добычу руды.

Читайте подробнее о законе №5600: Ахметов "минус", Косюк "плюс": Рада приняла налоговый закон №5600

Экономическая правда