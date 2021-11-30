Закон №5600 принят с правками, которые ударят по бизнесу Ахметова

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Верховная Рада приняла налоговый законопроект №5600 в редакции, не предусматривавшей снижение налоговой нагрузки на добычу руды.

Законопроект в этой редакции поддержали 255 депутатов, в то же время за правку, которая могла уменьшить налоговую нагрузку на металлургический бизнес, проголосовало только 49 депутатов.

При рассмотрении законопроекта №5600 в профильном комитете Рады в нем появилась правка, благодаря которой объем рентных платежей по добыче железной руды мог не просто не увеличиться, а даже уменьшиться. Поэтому "антиахметовский" законопроект рисковал стать "проахметовским", о чем ЭП писала накануне.

В частности, ко второму чтению комитет предлагал исключить из налогооблагаемой базы стоимость фрахта железной руды из украинского порта "Южный" в китайский порт Qingdao, а также на расходы, связанные с внутренней логистикой.

Если бы законопроект приняли в этой редакции, то объем отчислений от ренты при нынешних ценах на железную руду мог стать даже меньше, чем до принятия законопроекта №5600.

Однако при рассмотрении законопроекта в зале парламента депутаты "завалили" правку, которая уменьшала налоговую нагрузку на железную руду. Таким образом, стоимость фрахта не будут вычисляться из налоговой базы рентной платы.

В то же время в текст законопроекта №5600 включили правку, которая уменьшала единый налог, уплачиваемый с земель, на которых расположены здания птицефабрик. Выгодоприобретателем таких изменений станет бизнес Юрия Косюка.

Читайте подробнее о законе №5600: Ахметов "минус", Косюк "плюс": Рада приняла налоговый закон №5600

Ярослав Винокуров, ЭП