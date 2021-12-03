"Укргаздобыча" открыла месторождение с запасами газа до 5 миллиардов кубов

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Компания "Укргаздобыча" открыла новое месторождение с перспективными ресурсами до 5 млрд куб. м газа – новое Моспановское месторождение находится в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Первая поисковая скважина, открывшая месторождение, обеспечивает 239 тыс куб. м газа в сутки. По предварительным оценкам, ресурсы месторождения составляют до 5 млрд куб. м газа", - говорится в сообщении.

"Результаты поисково-разведочных работ указывают на высокую перспективность месторождения. Это также подтверждает имеющееся вблизи Волоховское месторождение, которое уже разрабатывает компания", - добавили в "Укргаздобыче".

Скважина имеет вертикальный профиль и глубину 4150 м. В настоящее время продолжаются испытания и исследования скважины.

"Укргаздобыча" планирует дальнейшую программу поисково-разведочных работ на новом месторождении.

Напомним:

За 10 месяцев 2021 года "Укргаздобыча" добыла 11,366 млрд кубометров газа - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение добычи составляет 4,5% или 0,541 млрд куб. м.

Экономическая правда