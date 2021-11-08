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За 10 месяцев 2021 года "Укргаздобыча" сократила добычу газа на 4,5%

Понедельник, 8 ноября 2021, 12:10
 
Unsplash

За 10 месяцев 2021 года "Укргаздобыча" добыла 11,366 млрд кубометров газа - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение добычи составляет 4,5% или 0,541 млрд куб. м.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что это на 0,3% меньше уровня сокращения добычи за январь-сентябрь 2021 года.

При этом отпуск газа за 10 месяцев 2021 года уменьшился на 4,46% или 0,502 млрд куб. м - до 10,756 млрд куб.

"В октябре текущего года Укргаздобыча обеспечила добычу 1,163 млрд куб. м природного газа (минус 1,95%, или 23,19 млн куб. м к показателю аналогичного периода в прошлом году) и отпуск газа объемом 1,105 млрд куб. м (минус 1,62% или 18,175 млн куб. м)", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в течение 10 месяцев пробурено и подключено к наземной инфраструктуре 40 новых скважин, проведено 203 капитальных ремонта скважин и совершено 506 колтюбинговых операций.

Напомним:

За первые 6 месяцев 2021 года Украина добыла 9,750 млрд кубометров природного газа - это на 4% меньше, чем в 2020 году.

"Укргаздобыча" в январе-июне 2021 года сократила добычу газа на 5,3% или 0,38 млрд куб.м до уровня 6,8 млрд куб.м.

Экономическая правда

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Укргаздобыча газ

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