Спрос на iPhone 13 ниже, чем ожидали в Apple – Bloomberg

фото: apple

Компания Apple сообщила своим поставщикам компонентов о снижении спроса на смартфоны iPhone 13 в канун рождественских и новогодних праздников.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Компания сообщила своим поставщикам комплектующих, что спрос на линейку iPhone 13 ослаб. Компания рассчитывала на большие продажи в предпраздничный период, но этого не произошло", – пище агентство.

Отмечается, что после презентации новой линейки iPhone в Apple ожидали продать до конца 2021 года 90 миллионов iPhone 13, однако позже снизили эту планку до 80 миллионов.

Причиной стала нехватка микрочипов для смартфонов.

В то же время уже сейчас из-за отсутствия спроса на новую модель компания считает, что планка в 80 млн слишком завышена.

По словам экспертов, причиной низкого спроса стало желание людей пропустить новую линейку и дождаться выхода iPhone 14 с более существенными изменениями.

Напомним:

Apple на конференции 14 сентября представила линейку новых iPhone, в которые вошли iPhone 13 и 13 mini, а также две Pro модели.

Читайте подробнее: От 700 до 1600 долларов, 1 ТБ памяти и съемка "как в кино": что нового показала Apple в iPhone 13 iPad 9 и Apple Watch 7

Экономическая правда