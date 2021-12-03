Спрос на iPhone 13 ниже, чем ожидали в Apple – Bloomberg
Компания Apple сообщила своим поставщикам компонентов о снижении спроса на смартфоны iPhone 13 в канун рождественских и новогодних праздников.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Компания сообщила своим поставщикам комплектующих, что спрос на линейку iPhone 13 ослаб. Компания рассчитывала на большие продажи в предпраздничный период, но этого не произошло", – пище агентство.
Отмечается, что после презентации новой линейки iPhone в Apple ожидали продать до конца 2021 года 90 миллионов iPhone 13, однако позже снизили эту планку до 80 миллионов.
Причиной стала нехватка микрочипов для смартфонов.
В то же время уже сейчас из-за отсутствия спроса на новую модель компания считает, что планка в 80 млн слишком завышена.
По словам экспертов, причиной низкого спроса стало желание людей пропустить новую линейку и дождаться выхода iPhone 14 с более существенными изменениями.
Напомним:
Apple на конференции 14 сентября представила линейку новых iPhone, в которые вошли iPhone 13 и 13 mini, а также две Pro модели.
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Экономическая правда
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