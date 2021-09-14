Apple показала линейку iPhone 13: новый процессор и iOS 15

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Apple на конференции 14 сентября представила линейку новых iPhone, в которые вошли iPhone 13 и 13 mini, а также две Pro модели.

Об этом известно из трансляции мероприятия.

iPhone 13 и 13 mini

Модели доступны в 5 цветах и алюминиевом корпусе. iPhone 13 имеет диагональ 6,1 дюйма, mini модель - 5,4 дюйма.

Дисплей защищен "керамическим щитом" - сверхпрочным прозрачным стеклом. Обе модели имеют стандарт защиты от влаги IP68.

В новых iPhone изменили передний вид экрана и уменьшили верхнюю панель с камерами и датчиками - таким образом дисплей занимает больше места. Как и раньше, модели оборудованы Face ID.

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Смартфоны имеют Super Retina XDR OLED дисплеи с яркостью на 28% лучше, в то же время выше энергоэффективностью. При уличном освещении яркость достигает 800 нт, а для HDR-контента (фото или видео) - 1200 нт.

Телефоны имеют выносливее батарею благодаря новому чипу A15 Bionic, большей батареи и оптимизации. В Apple говорят, что iPhone 13 работает на 2,5 часа больше iPhone 12, а iPhone 13 mini - на 1,5 часа больше iPhone 12 mini.

О камере. В моделях она широкоугольная и может "собирать" на 47% больше света для уменьшения шумов на фото, поэтому может лучше снимать ночью. Также добавлено технологию оптической стабилизации изображения со сдвигом матрицы и диафрагму в ƒ / 1.6.

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Также добавлено Cinematic mode для съемки "как в кино" с лучшей глубиной и автоматической сменой фокуса. Такие видео снимаются в Dolby Vision HDR с поддержкой 4K до 60 fps.

Новый чип A15 Bionic создан по процессу 5 нанометров и имеет шестиядерный центральный процессор и четырехъядерный графический. Кроме того, смартфон оснащен шистнадцятиядерним "нейронным двигателем", который способен обрабатывать 15.8 трлн операций в секунду.

Модели также владеют технологией Live Text на iOS 15 и 5G.

По iOS 15 компания добавляет портретный режим в FaceTime, обновленные Apple Maps с дополненной реальностью для навигации, новым дизайном и управлением приватности данных в Siri и почте.

Также изменится дизайн уведомлений.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Модели имеют дисплей Super Retina XDR с технологией ProMotion с адаптивной скоростью обновления до 120 изображений в секунду.

Камера в Pro серии имеет три камеры для "сверхширокоугольной" и широкоугольной съемки, Cinematic mode и ночного режима. Кроме того, Pro версии позволяют работать с форматом сжатия видео ProRes, что позволяет сохранять высокое качество контента.

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Модели также имеют "керамический щит", а максимальная память достигает 1 терабайт.

Именно на камеру компания делает основной акцент, с диафрагмой ƒ / 1.5 и новой системой оптимизации. Также камеры могут воспринимать вдвое больше света для работы ночью, технологию Smart HDR 4.

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Впервые представлены технологии для макросъемки с "сверхширокоугольным камерой" при минимальном расстоянии 2 см. Снимать в макро можно на видео и в таймлапсе.

Доступны модели в 4 цветах: графит, золото, серебро и голубой.

iPhone Pro имеют чип A15 Bionic, что позволяет им продолжить работу батареи. Модели, как и остальные линейки, работают на 5G.

Экономическая правда