Apple показала линейку iPhone 13: новый процессор и iOS 15
Apple на конференции 14 сентября представила линейку новых iPhone, в которые вошли iPhone 13 и 13 mini, а также две Pro модели.
Об этом известно из трансляции мероприятия.
iPhone 13 и 13 mini
Модели доступны в 5 цветах и алюминиевом корпусе. iPhone 13 имеет диагональ 6,1 дюйма, mini модель - 5,4 дюйма.
Дисплей защищен "керамическим щитом" - сверхпрочным прозрачным стеклом. Обе модели имеют стандарт защиты от влаги IP68.
В новых iPhone изменили передний вид экрана и уменьшили верхнюю панель с камерами и датчиками - таким образом дисплей занимает больше места. Как и раньше, модели оборудованы Face ID.
Смартфоны имеют Super Retina XDR OLED дисплеи с яркостью на 28% лучше, в то же время выше энергоэффективностью. При уличном освещении яркость достигает 800 нт, а для HDR-контента (фото или видео) - 1200 нт.
Телефоны имеют выносливее батарею благодаря новому чипу A15 Bionic, большей батареи и оптимизации. В Apple говорят, что iPhone 13 работает на 2,5 часа больше iPhone 12, а iPhone 13 mini - на 1,5 часа больше iPhone 12 mini.
О камере. В моделях она широкоугольная и может "собирать" на 47% больше света для уменьшения шумов на фото, поэтому может лучше снимать ночью. Также добавлено технологию оптической стабилизации изображения со сдвигом матрицы и диафрагму в ƒ / 1.6.
Также добавлено Cinematic mode для съемки "как в кино" с лучшей глубиной и автоматической сменой фокуса. Такие видео снимаются в Dolby Vision HDR с поддержкой 4K до 60 fps.
Новый чип A15 Bionic создан по процессу 5 нанометров и имеет шестиядерный центральный процессор и четырехъядерный графический. Кроме того, смартфон оснащен шистнадцятиядерним "нейронным двигателем", который способен обрабатывать 15.8 трлн операций в секунду.
Модели также владеют технологией Live Text на iOS 15 и 5G.
По iOS 15 компания добавляет портретный режим в FaceTime, обновленные Apple Maps с дополненной реальностью для навигации, новым дизайном и управлением приватности данных в Siri и почте.
Также изменится дизайн уведомлений.
iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max
Модели имеют дисплей Super Retina XDR с технологией ProMotion с адаптивной скоростью обновления до 120 изображений в секунду.
Камера в Pro серии имеет три камеры для "сверхширокоугольной" и широкоугольной съемки, Cinematic mode и ночного режима. Кроме того, Pro версии позволяют работать с форматом сжатия видео ProRes, что позволяет сохранять высокое качество контента.
Модели также имеют "керамический щит", а максимальная память достигает 1 терабайт.
Именно на камеру компания делает основной акцент, с диафрагмой ƒ / 1.5 и новой системой оптимизации. Также камеры могут воспринимать вдвое больше света для работы ночью, технологию Smart HDR 4.
Впервые представлены технологии для макросъемки с "сверхширокоугольным камерой" при минимальном расстоянии 2 см. Снимать в макро можно на видео и в таймлапсе.
Доступны модели в 4 цветах: графит, золото, серебро и голубой.
iPhone Pro имеют чип A15 Bionic, что позволяет им продолжить работу батареи. Модели, как и остальные линейки, работают на 5G.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua